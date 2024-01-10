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Bilecik’te kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

10.01.2024 10:53 | Son Güncelleme:
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Bilecik’te dün gece başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, belediye ekiplerince temizlenmeyen yerler vatandaşları çileden çıkardı.

Bilecik’te kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Bilecik’in yüksek kesimlerinde dün gece başlayan kar yağışı kent merkezi ve ilçelerini de etkisi altına aldı. Kent merkezinde fazla etkili olmayan yağış 1. OSB ve Bahçelievler Mahallesi vericiler mevkiini etkisini iyice gösterdi. Araçların üzerinde yaklaşık 7 santimetre kalınlığında kar birikti. Belediye ekipleri 1. OSB girişi karşısında özel bir okulun önündeki dik yolu temizlemeyince sabah okula çocuklarını getiren veliler zor anlar yaşadı. Yaşanan duruma veliler ve okul yönetimi tepki gösterdi.

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