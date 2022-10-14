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Bilecik'te kavgada bıçaklanan 30 yaşındaki kişi hastanede öldü

14.10.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te kavgada bıçaklanan 30 yaşındaki kişi hastanede öldü

Bilecik'te kavgada bıçaklanan 30 yaşındaki kişi hastanede öldü

BİLECİK (AA) - Bilecik'te kavga sırasında bıçaklanarak ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İsmetpaşa Mahallesi Hilali Ahmer Sokağı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bıçakla ağır yaralanan Baran Savaş (30), 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kavgaya karıştıkları belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bilecik'te kavgada bıçaklanan 30 yaşındaki kişi hastanede öldü

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Bilecik kavga

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER

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