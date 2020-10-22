Bilecik’te kıvırcık ırkı damızlık 308 adet koç dağıtıldı

Bilecik’te, Tarım ve Orman Bakanlığınca desteklenen "Koyun ve keçilerde verimliliği artırma" projesi kapsamında kıvırcık ırkı damızlık 308 adet koç dağıtımı gerçekleştirildi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Tarım ve Orman İl Müdürlüğündeki dağıtım törenindeki konuşmasında, butik şehir olarak adlandırdıkları Bilecik’te, hedeflerini yüksek tutup, var olan kapasiteyi en iyi şekilde kullanmak istediklerini söyledi. Tarım ve hayvancılığı geliştirmeye yönelik yürütülen çalışmaların da bunlardan bir tanesi olduğunu belirten Vali Şentürk, şöyle konuştu:

’’Devletimizin, tarım ve hayvancılık konusunda sağlamış olduğu ciddi destekler var. Bunlar yerinde doğru kullanılırsa ve değerlendirilirse, hedeflere ulaşmamız zor değil. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ile ’Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var’ protokolü yaptık. 150 bin lira devlet desteği de olacak. Dağıtımını yapacağımız damızlık koçların bereketli olmasını diliyorum. Bu işi yapan çiftçilerimizden daha iyi yapabilmeleri için sağlanan destekleri doğru değerlendirmelerini istiyorum. İlimizin her alanda olduğu gibi, hayvancılık alanında da ülkemizin en iyilerinden olabileceği bir sıraya kavuşmasını diliyorum.’’