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Bilecik'te kooperatif üyesi kadınlar asırlık Lefke bezinden gömlek üretiyor

18.05.2023 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kooperatif üyesi kadınlar, geçmişi 1900'lü yılların başlarına dayanan ve son dönemde açılan kurslarla yeniden canlandırılan Lefke bezi kullanarak gömlek üretimini sürdürüyor.

Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi üyeleri, "Lefke Bezi Dokuma Eğitim Projesi" kapsamında Osmaneli Kadın Girişimciler Konağı'ndaki dokuma tezgahlarında hazırlanan bezden peşkir, masa örtüleri, peştamal, iğne oyası ve kese ile otantik çanta gibi hediyelik eşyalar üreterek yurt içi ve yurt dışında pazarlıyor.

"Kadınlarımız Lefke bezine can verecek" sloganıyla Osmaneli Belediyesinin öncülüğünde yürütülen çalışmalarda, Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri"ne alınan pamuklu Lefke bezinden gömlek üretimi projesi hazırlandı.

Yazın serin, kışın sıcak tutan, 1900'lerin başlarında başlayıp 1970'lere kadar yaygın olarak kullanılan Lefke bezi üretiminin pazar payının "Lefke gömleği" ile artırılması hedefleniyor.

İlçede, Osmaneli Kadın Girişimciler Konağı ile Halk Eğitimi Merkezi atölyelerinde bir süre önce başlatılan gömlek üretimine, kooperatif üyesi 22 kadın tarafından devam ediliyor.

DOĞAL ÜRÜNLERE İLGİ ARTIYOR

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AA muhabirine, Lefke bezi dokumacılığında önemli bir konuma geldiklerini, verilen eğitimler sonucunda bezi tekrar üretmeyi başardıklarını ve seri üretime dönüştürdüklerini söyledi.

Lefke bezinin, 2018 yılının kasım ayında Rusya'da düzenlenen Genç Tasarımcıların EthnoModa Festivali'nde en beğenilen tasarımlar arasında seçildiğini belirten Şahin, "Lefke bezini, Lefke gömleklerle taçlandırmaya başladık. Yeni gömleklerimizi üretmeye başladık. Dikimhanemiz yavaş yavaş genişliyor. Çok kısa bir sürede, 1-2 yıl içinde Türkiye'nin her köşesinde bulunabilecek." dedi.

Şahin, değerli bir tekstil ürünü olan Lefke bezinin doğal pamuktan yapıldığını, bu tür malzemelerin son yıllarda daha çok rağbet gördüğünü ifade etti.

Ürünün yurt dışındaki pazar payını değinen Şahin, şöyle konuştu:

"Doğal ürünleri özellikle yurt içi olduğu kadar yurt dışına da vermeyi planlıyoruz. Çünkü modacılar anlamında da değerli bir ürün. Dolayısıyla artık yavaş yavaş yurt dışında bilinen bir ürünümüz Lefke bezi. Belli girişimciler vasıtasıyla kooperatifimiz kanalıyla Fransa, Almanya, Hollanda gibi ülkelere de tekstil dokuma olarak veriyoruz ama bundan sonrası için bu dokumaları işlenmiş ürün, gömlek olarak hem kadınlar için hem erkekler için giysiyi verme şansını da elde edeceğiz."

"DESENLİ DOKUYORUZ, DÜZ DOKUMALAR YAPIYORUZ"

Somut olmayan kültürel miras sanatçısı Gülay Durak da Lefke bezi dokuma atölyesinde yeni ürünler çıkarabilmek için çalışma yaptıklarını aktardı.

Dokuma gruplarına Lefke bezi gömleklerini eklediklerini dile getiren Durak, "Yoğun talep geliyordu, gömlek üretimine başladık. Dikim ekibimizdeki arkadaşların talimatlarına göre desenli dokuyoruz, düz dokumalar yapıyoruz. Tasarımına göre dikim ekibi, gömleklerimizi dikiyor. Özelliği, pamuklu olması. Yazın serin, kışın sıcak tutar. Mevsime göre ince ya da kalın dokumalar yapıp, gömleklerimizi bu şekilde sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Osmaneli Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticilerinden Emine Çiftlikli ise Osmaneli Belediyesi ile işbirliği yaparak kurslar düzenlediklerini belirtti.

Kooperatif üyeleriyle Lefke bezi ürettiklerini anlatan Çiftlikli, şunları kaydetti:

"İstenilen ürünü tasarlamaya başladık. Zaten kadın giyimi üzerine üretim yapıyorduk. Şu an günümüze uyarlıyoruz, eskiyi yeniliyoruz. El dokuması olduğu için daha muntazam şekilde biçip tek tek tel alıyoruz. Normal bir kumaşa uyguladığımız işleri Lefke bezine yapamıyoruz. Daha ustalık isteyen bir iş. İstenilen sipariş adedini yetiştirebiliyoruz. Günlük 30 civarında gömlek çıkarma kapasitemiz var. Atölyemizin şartları buna uygun."

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Bilecik Osmaneli pamuk üretim

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