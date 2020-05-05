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Bilecik’te Korona virüs çalışmaları aralıksız sürüyor

BİLECİK HABERLERİ  | 05.05.2020 14:51 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından şehrin 4 bir yanında ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.Korona virüs (Covit-19) salgınına karşı maske dağıtımı ve ilaçlama ile vatandaşlarının taktirini toplayan Bilecik Belediyesi, şehrin 4 bir yanında ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Bilecik’te Korona virüs çalışmaları aralıksız sürüyor

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından şehrin 4 bir yanında ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.
Korona virüs (Covit-19) salgınına karşı maske dağıtımı ve ilaçlama ile vatandaşlarının taktirini toplayan Bilecik Belediyesi, şehrin 4 bir yanında ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipleri vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda günün belirli aralıkların ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.
Öte yandan belediye, eski belediye kavşağında kurulan maske dağıtım noktasında ücretsiz olarak maske dağıtmaya devam ediyor.

Bilecik’te Korona virüs çalışmaları aralıksız sürüyor

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İmsak
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Sabah
05:48
Öğle
13:02
İkindi
16:53
Akşam
20:06
Yatsı
21:38

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 5 Mayıs Salı

Utku Eczanesi
Bozuyuk
Ünsal Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Kardeşler Eczanesi
Sogut
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