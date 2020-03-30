Bilecik’te mevsimlik tarım işçiler önlemleri

Osmaneli İlçe Kaymakamı Naif Yavuz, mevsimlik tarım işçiler hakkında Korona virüs Covid-19 kapsamında yeni düzenlemeler getirildiğini hatırlatarak, "Tarımda ilçemize gelen mevsimlik işçiler konusunda alınan Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında gelen/gelecek olan mevsimlik tarım işçileri ivedilikle belediye başkanlıkları ve muhtarlarca kolluk kuvvetlerine bildirecek" dedi.

Kaymakam Yavuz, yaptığı açıklamada, "Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Korona virüs Covid-19 salgını nedeniyle ilimizde alınan ve alınacak tedbirlerin gözden geçirilmesi ve bu virüs nedeniyle şehirler arası seyahatlere getirilen düzenleme ile ilgili ilçemize, tarımsal faaliyet amacıyla başka illerden ilçemize gelen/gelecek olan mevsimlik tarım işçileri ivedilikle belediye başkanlıkları ve muhtarlarca kolluk kuvvetlerine, ilçe tarım müdürlüğüne ve toplum sağlığı merkezi başkanlığına bildirilecektir. Belediye başkanlığı, kolluk kuvvetleri, tarım müdürlüğü ile muhtarlıklarca bu konuya gereken hassasiyet gösterilerek, bu kişilerin sağlık kontrolünden geçirilmesine müteakip uygun bir yerde konaklamaları sağlanacak, köyde yaşayan vatandaşlarla bu aşamada temasları engellenecektir. Bu konuda muhtarlara gerekli bilgilendirme kolluk, sağlık ve tarım müdürlüklerince yapılacaktır. Söz konusu tarımsal işçilerin sağlık durumları periyodik aralıklarla takip edilecektir. Bu konuda kolluk birimleri, ilçe tarım müdürlüğü ilçe toplum sağlığı merkezi ve muhtarlar sürekli koordinasyon içerisinde çalışacaklardır" ifadelerine yer verdi.

