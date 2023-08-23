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Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

23.08.2023 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik’te otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kaza; Bilecik Küçük Sanayi Sitesi rampasında meydana geldi. Üniversite istikametine seyir halindeki Hacı Ö. A. yönetimindeki 11 EC 635 plakalı otomobil sürücünün iddiasına göre aniden önüne yaya çıktı. Direksiyonu sağa çeviren sürücü aynı istikamette ilerleyen Bilecik Belediyesine ait İbrahim M.’nin kullandığı iş makinesine çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Organize istikametine yol tek şeritten verilirken, kazalı aracın yoldan çekilmesi sonucu normale döndü.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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