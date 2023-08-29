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Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

29.08.2023 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik’te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kaza; Bilecik-Bursa kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden Pelitözü Mahallesine seyir halindeki Elif A. idare 11 AR 839 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapmak istediği esnada üniversite istikamettin kent merkezine seyir halindeki Emrah Ü. idaresindeki 45 AKH 378 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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