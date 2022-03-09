Bilecik'te olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilecek

BİLECİK (AA) - Bilecik'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Mart'ta taşımalı eğitime, 11 Mart'ta ise il genelindeki tüm okullarda eğitime ara verilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmeler çerçevesinde Bilecik için beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda kararlar alındığı belirtildi.

Bu kapsamda 10 Mart perşembe günü taşımalı eğitime ara verileceği aktarılan açıklamada, "11 Mart Cuma günü tüm okullarımızda eğitime ara verilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel 11 Mart Cuma günü bir gün idari izinli sayılacaktır. Saygıdeğer hemşehrilerimizin olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli ve dikkatli olmalarını rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

