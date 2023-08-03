Bilecik’te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Kaza; Bilecik İl Özel İdaresi Kavşağı’nda meydana geldi. 26 GJ 096 plakalı otomobil sürücüsü Murat Ç. kavşaktan sanayi istikametine U dönüşü yapmak istediği esnada Emir Can B. idaresindeki 11 ABP 126 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Emir Can B. yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

