Gelin adayı Hanife isyan etti: Ben açtım sen de bakmayıver!

Bir dönem izdivaç programlarına damga vuran ve geniş bir hayran kitlesi edinen Hanife Gürdal son haliyle sık sık gündeme geliyor. Gelin adayı Hanife son olarak kendisine gelen yorumlar üzerinden sitemde bulunarak "Mememin kenarını da görmeyiver" dedi.

MYNET DETAY- Televizyon izleyicisinin yakından tanıdığı isimlerden Hanife Gürdal, katıldığı izdivaç programıyla geniş kitlelerce tanınmış, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla uzun süre magazin gündeminde kalmıştı.

Ekran macerasının ardından hayatında radikal değişikliklere giden Gürdal, hem özel yaşamı hem de tarzındaki dönüşümle adından söz ettirmeye devam ediyor. Zaman zaman yaptığı çıkışlarla yeniden gündeme gelen Hanife Gürdal son olarak yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.

Hanife Gürdal gittiği tatilden pozlar paylaştı. Bazı pozlarda yan dekoltesi de dikkat çekti ve bu konuda pek çok eleştiri aldı.

Son dönemde bir hayli zayıflayan ve görünümüyle beğeni toplayan gelin adayı Hanife yapılan yorumlardan sonra şunları söyledi:

"Sen ahlaklı, düzgün bir insan olduktan sonra mememin kenarını da görmeyiver. Ben açtım sen de bakmayıver madem."

Hanife Gürdal
