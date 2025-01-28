Bilecik’te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Kaza,Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Yediler Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kayhan Sokak’tan Yediler Caddesine seyir halindeki Rasim K. idaresindeki 11 AAD 054 plakalı otomobil, Yediler mevkiine seyir halinde olan Ahmet A. idaresindeki 11 ACC3 81 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında motosiklet sürücüsü Ahmet A. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.