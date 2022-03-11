Bilecik'te otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bilecik-Eskişehir kara yolunda seyreden H.M. yönetimindeki 11 AAR 903 plakalı otomobil, Poyra köyü Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Aynı istikamette seyreden A.B. idaresindeki 34 RVS 95 plakalı bir yolcu otobüsü de duramayarak H.M. idaresindeki otomobile arkadan hafif çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü H.M. ile aynı araçtaki Fatma Özcan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Özcan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

H.M. ise Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.



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