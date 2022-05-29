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Bilecik'te otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı

29.05.2022 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı.

Odun Deposu mevkisinden Bursa'ya giden İbrahim U. yönetimindeki 16 AJ 932 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Sabri V'nin kullandığı bisiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan Sabri V, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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trafik kazası Bilecik

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