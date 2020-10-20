YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bilecik’te restorasyonu bitmek bilmeyen valilik binası

Bilecik’te restorasyonu bitmek bilmeyen valilik binası

BİLECİK HABERLERİ  | 20.10.2020 12:57 | Son Güncelleme

Bilecik’te 2017 yılında Mart ayında başlanan ve işin süresi 600 gün olarak belirlenen Bilecik valilik binasının restorasyon halen bitmedi.

Bilecik’te 2017 yılında Mart ayında başlanan ve işin süresi 600 gün olarak belirlenen Bilecik valilik binasının restorasyon halen bitmedi. İl Özel İdaresinin ekstra çıkan işler için ikmal inşaat ihalesine çıkacağı öğrenildi.
Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 1922-1924 yılları arasında yapılan 1. Ulusal Mimarlık Dönemine ait Bilecik valilik binasının restorasyonun için İl Özel İdaresi tarafından ihaleye çıkarıldı. Bodrum katta 6 oda, zemin kat ve birinci katlarında 16’şar odası bulunan bina, Bilecik İl Özel İdaresi tarafından 13 Mart 2017 günü 3 milyon 79 bin 620 TL sözleşme bedeline ihale edildi. Yüklenici firmaya işin süresi 600 gün olarak belirlenirken, 11 Kasım 2019 günü bitmesi gerek restorasyon çalışmaları halan bitmedi. Aradan geçen 1 yıllık sürede eski İl Özel İdaresi binasına geçici olarak taşınan valilik halen kendi yerine gelmedi.
Öte yandan İl Özel İdaresi firmanın 600 günlük sürede işlerini tamamladığı ama binanın ekstra çıkan işleri nedeniyle önümüzdeki günlerde ikmal inşat ihalesine çıkacağı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Bozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandıBozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yörükler Uzunoğlu’nun Kızının Düğünde Bir Araya Geldi
Yörükler Uzunoğlu’nun Kızının Düğünde Bir Araya Geldi
Keleş ailesinin acı günü
Keleş ailesinin acı günü
Vali Sezer; "Muhtarlık idare sisteminin temelini oluşturuyor"
Vali Sezer; "Muhtarlık idare sisteminin temelini oluşturuyor"
Mardin’in ödüllü kuaförü yenilenen salonuyla hizmet vermeye başladı
Mardin’in ödüllü kuaförü yenilenen salonuyla hizmet vermeye başladı
Solucan gübresiyle üretilen patatesler hasat edildi
Solucan gübresiyle üretilen patatesler hasat edildi
Kaymakam Turgay Ünsal’dan Çarşamba Pazarı için müjdeli haber
Kaymakam Turgay Ünsal’dan Çarşamba Pazarı için müjdeli haber

Bilecik Namaz Vakitleri 20 Ekim Salı

İmsak
05:46
Sabah
07:09
Öğle
12:50
İkindi
15:50
Akşam
18:21
Yatsı
19:39

Bilecik Nöbetçi Eczaneler20 Ekim Salı

Utku Eczanesi
Bozuyuk
Yeni Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Esin Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Vali Şentürk: "El birliği ile Bilecik’i virüsten koruyalım"
Vali Şentürk: "El birliği ile Bilecik’i virüsten koruyalım"
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Su kuyularındaki hatlarda tamirat ve bakım çalışması yapıldı
Su kuyularındaki hatlarda tamirat ve bakım çalışması yapıldı
Veteriner İşleri Müdürü Avcı’dan ‘armut kaplanı’ böceği açıklaması
Veteriner İşleri Müdürü Avcı’dan ‘armut kaplanı’ böceği açıklaması
Bandırmalıoğlu yakalandı
Bandırmalıoğlu yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.