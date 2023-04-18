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Bilecik'te Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

18.04.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Bilecik'te Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Doğanlar Mahallesi Camisi'nde teravih namazı öncesinde Kadir Gecesi dolayısıyla mevlit okundu.

Teravih namazının kılınmasının ardından ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Sakal-ı Şerif'in Kadir Gecesi'nde gösterilmesi geleneği ilçede yaşatılıyor.

Doğanlar Mahallesi Muhtarı Sinan Erbay, AA muhabirine Sakal-ı Şerif'in, ilçede 103 yıldır vatandaşların ziyaretine açıldığını söyledi.

Kutsal emanetin Kurtuluş Savaşı sırasında Balıkesir'de düşman tarafından yakılan bir camiden alınarak Pazaryeri'nde uzun süre saklandığını anlatan Erbay, "Sakal-ı Şerif'i Pazaryeri'ne getiren kişinin kardeşi Çerkez Şaban Efendi, emaneti koruyarak Doğanlar Camisi'nin görevlisi Hatip Hüseyin Efendi'ye teslim etmiş. Bütün bilgiler camimizin kayıtlarında mevcuttur. 103 yıldır Sakal-ı Şerif'i ziyaret eden Müslümanlar, Peygamber Efendimize saygı ve sevgilerinin bir tezahürü olarak tekbirler eşliğinde bol bol salavat getiriyor." ifadelerini kullandı.

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Kadir gecesi Bilecik Pazaryeri

Bilecik Namaz Vakitleri 18 Nisan Salı

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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