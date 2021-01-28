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Bilecik’te şehir içi dolmuş ücretlerine zam geldi

28.01.2021 17:15 | Son Güncelleme:
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Bilecik’te şehir içi dolmuş ücretlerine zam geldi

Bilecik’te şehir içi minibüs fiyatlarına zam yapılırken, öğrenci 2 TL 50 kuruşa, tam ise 3 TL’ye çıktı.Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası ve Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin onayı ile Bilecik’te şehir içi dolmuş ücretlerine zam geldi.

Bilecik’te şehir içi minibüs fiyatlarına zam yapılırken, öğrenci 2 TL 50 kuruşa, tam ise 3 TL’ye çıktı.
Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası ve Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin onayı ile Bilecik’te şehir içi dolmuş ücretlerine zam geldi. Buna göre, öğrenci 2 TL 25 kuruştan 2 TL 50 kuruşa, tam ise 2 TL 75 kuruştan 3 TL’ye çıktı. Yaklaşık 2 yıldır zam yapılmayan Gölpark, Yüksek Hızlı Tren İstasyonu ve Şehirler Arası Yeni Otobüs Terminali güzergâhlarına da zam yapıldı. Yarından itibaren geçerli olacak yeni ücretlere göre tam 4 TL’ye, öğrenci ise 3 TL 50 kuruşa yükseldi.

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