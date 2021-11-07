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Bilecik'te şehit aileleri ve gaziler, İYİ Parti'li Türkkan'ı kınadı

07.11.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te şehit aileleri ve gaziler, İYİ Parti'li Türkkan'ı kınadı

Bilecik'te şehit aileleri ve gaziler, İYİ Parti'li Türkkan'ı kınadı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te şehit aileleri ve gaziler, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Bilecik Şehit ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen basın açıklaması, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Bozüyük Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Topal, meydanda toplanan şehit aileleri ve gaziler adına yaptığı açıklamada, Türkkan'a yönelik tepkilerini dile getirdi.

Şehidin ağabeyi Tahir Gümren'e yapılan hakareti, Bilecik'te bulunan şehit aileleri ve gazilere yapılmış sayarak esef, şiddet ve nefretle kınadıklarını belirten Topal, şunları kaydetti:

"Vatanın bütünlüğü, milletin birliği ve beraberliği için hayatını feda eden şehitlerin aziz hatıralarına, bizlere emanet yakınlarına saygısızlık edenleri yüce milletimiz asla unutmaz. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan Meclisimizde teröre destek verenlerle, şehidimizin emaneti olan yakınlarına ağza alınmayacak şekilde küfür etme hadsizliği, alçaklığı ve terbiyesizliğine cüret etme cesaretini gösteren hiçbir parti milletvekili istemiyoruz."

Topal, şehit aileleri ve gaziler olarak Lütfü Türkkan'a milletvekilliğinden istifa çağrısında bulunduklarını sözlerine ekledi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

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