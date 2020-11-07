Bilecik'te seralarda marul yetiştiren üreticiler sezondan umutlu

BİLECİK (AA) - MUHSİN ARSLAN - Uygun iklim ve toprak yapısıyla yılda yaklaşık 20 bin ton sebze-meyve üretimi yapılan, Türkiye'de kışlık sebze üretiminde söz sahibi Bilecik'teki seracılar, yeni sezonda marul fidelerini toprakla buluşturdu.

Söğüt ve İnhisar ilçelerindeki üreticiler, başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nin kışlık sebze ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılıyor.

Üreticiler, yeni sezona hem rekolte hem de fiyat açısından umutla girerken, yaklaşık 5 bin dekar alanda marul yetiştirmeyi hedefliyor.

Söğüt ilçesine bağlı Yakacık köyünün muhtarı Hüseyin Yıldırım, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekilmedik yer kalmasın." çağrısına uyduklarını söyledi.

Seralarda marul ekimine başlandığını ve üreticilerin bu yıldan umutlu olduğunu anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

''Yeni sezonda hem rekolte hem de fiyatlardan umutluyuz. Geçen yıl marulun hasat dönemi koronavirüse denk geldiği için istediğimiz fiyatlara satamadık ve para kazandırmadı. Geçen yıl mağdur olduk. Gelen işçiler de bizimle seralarda yeni umutlarla çalışmaya başladı. İnşallah bu sezon para kazanırız umuduyla marul fidelerini dikiyoruz. Bölgede yetiştirilen marulun yaklaşık yüzde 80'ini İstanbul'a gönderiyoruz. En büyük avantajımız İstanbul ve büyükşehirlere yakın olmamız. Kalan bölümü de Marmara ve İç Anadolu bölgelerindeki illerde market ve pazar tezgahlarında yerini alıyor.''