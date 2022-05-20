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Bilecik'te sigarayı bırakan 4 kişi çeyrek altınla ödüllendirilecek

20.05.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te sigarayı bırakan 4 kişi çeyrek altınla ödüllendirilecek

BİLECİK (AA) - Bilecik Valiliği himayesinde İl Sağlık Müdürlüğünce 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla ödüllü sigarayı bırakma kampanyası düzenlendi.

İl genelinde 31 Mayıs'ta başlayıp 1 Temmuz'da sona erecek "Bırak Kazan" adlı kampanyayla, sigarayı bırakmaya yönelik farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Kampanyaya katılanlar, aynı zamanda çekilişte yer almaya hak kazanacak. Bir ay sonunda katılımcılar arasında çekilecek kura sonucu 4 asil ve 4 yedek isim belirlenecek.

Bu kişilerden, bir ay boyunca sigara kullanmadıklarını teyit etmek üzere İl Sağlık Müdürlüğünce yaptırılacak kan ve solunum testi sonuçları ile sigarayı bıraktıklarına dair en az bir şahit istenecek.

Değerlendirme sonucunda 4 talihliye birer çeyrek altın hediye edilecek.

Vali Kemal Kızılkaya, kampanyayla ilgili yaptığı açıklamada, bir ay sigara içmeyenlerin bu bağımlılıktan büyük ölçüde kurtulduğunu belirtti.

Sigara tiryakilerine bir ay sigarasız yaşamı deneyimleme çağrısında bulunan Kızılkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Kampanya vesilesiyle ilimizde sigara içenler arasında birbirlerine destek olabilecekleri olumlu psikolojik bir iklim ve tatlı bir rekabet ortamı oluşturmak istiyoruz. İlimizde böyle bir kampanya başlatarak hemşehrilerimizin bu bağımlılıktan kurtulmalarına vesile olmak istiyoruz. Süreç sonunda çekilecek kurayla belirlenecek, istikrar ve azim göstererek sigarayı bıraktığı kan ve solunum testi sonuçları ile beraber şahitlerle de teyit edilecek 4 şanslı hemşehrimize sembolik bir ödül olarak çeyrek altın hediye edeceğiz. Esasen biz hemşehrilerimize altın kazanmayı değil hayatlarını, sağlıklarını kazanmayı vadediyoruz."

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