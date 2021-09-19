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Bilecik'te "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

19.09.2021 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği yapıldı.

"Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında gerçekleşen etkinlikte, renkli kıyafetler giyerek bisikletlerini balon ve çiçeklerle süsleyen kadınlar, Bilecik Belediyesi bahçesinde bir araya geldi.

Polis eskortu eşliğinde başlayan bisiklet turu, Atatürk Bulvarı ile Tevfikbey ve Cumhuriyet caddelerinden geçilerek Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Etkinlik alanına gelen Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, turu geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düzenleyemediklerini söyledi.

Bu organizasyonun uluslararası bir öneminin olduğunu belirten Şahin, "Biz de şehrimizde bunu yapıyoruz. Daha da büyüterek yapacağız. Bu konuda Sağlıklı Kentler Birliğinde Bilecik'in ödülleri var. Bu etkinlik bize çevreciliği de araçtan uzaklaşıp yürümeyi, spor yapmayı ve bisiklete binmeyi de özendiriyor." dedi.

Organizasyon sorumlusu Pınar Atalay ise tura katılanlara ve destek verenlere teşekkür etti.

Gelini ve torunuyla etkinlikte yer alan Hatice Özünlü (63), gençlik yıllarından itibaren bisiklete bindiğini dile getirerek, "Fırsat buldukça biniyorum. Bisiklet sürmeyi çok seviyorum." ifadesini kullandı.

Turun ardından katılanlar, zumba etkinliğiyle eğlenceli anlar yaşadı.

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