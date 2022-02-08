Bilecik'te taşımalı eğitime kar engeli

BİLECİK (AA) - Bilecik'te kar yağışı nedeniyle kent genelinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitim gören öğrenciler için 9 Şubat Çarşamba günü eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

