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Bilecik'te taşımalı eğitime kar engeli

08.02.2022 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te taşımalı eğitime kar engeli

BİLECİK (AA) - Bilecik'te kar yağışı nedeniyle kent genelinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitim gören öğrenciler için 9 Şubat Çarşamba günü eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

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Bilecik Namaz Vakitleri 9 Şubat Çarşamba

İmsak
06:29
Sabah
07:54
Öğle
13:19
İkindi
16:08
Akşam
18:35
Yatsı
19:54
Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER

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