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Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 70 bin 947’ye düştü.

26.01.2021 12:59 | Son Güncelleme:
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 70 bin 947’ye düştü.TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Bilecik’te 2020 yılı aralık ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 50 adet azalarak, 70 bin 947’ye düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 70 bin 947’ye düştü.
TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Bilecik’te 2020 yılı aralık ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 50 adet azalarak, 70 bin 947’ye düştü. Bilecik’teki taşıtların 34 bin 228 adeti otomobil, 12 bin 213 adeti kamyonet, 7 bin 971’i motosiklet, 11 bin 104 adeti traktör, 3 bin 171 adeti kamyon, 1 bin 100 adeti minibüs, 871 adeti otobüs, 288 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.
Türkiye genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 2020 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla 24 milyon 144 bin 857’ye ulaştı.

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