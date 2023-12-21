YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 80 bin 185’e ulaştı

Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 80 bin 185’e ulaştı

21.12.2023 10:48 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 80 bin 185’e ulaştı.

TÜİK’ ten edinilen bilgiye göre, Kasım ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 393 adet artarak, 80 bin 185’e ulaştı.

Bilecik’teki taşıtların 37 bin 421 adeti otomobil, 13 bin 495 adeti kamyonet, 12 bin 63 adeti traktör, 11 bin 482’si motosiklet, 3 bin 344 adeti kamyon, bin 50 adeti minibüs, 958 adeti otobüs, 372 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 28 milyon 545 bin 316’a ulaştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maltepe'de bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandıMaltepe'de bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
Zonguldak'ta batan geminin kayıp personeli 33 gündür aranıyorZonguldak'ta batan geminin kayıp personeli 33 gündür aranıyor
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdüVanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Anahtar Kelimeler:
Bilecik

Bilecik Namaz Vakitleri 21 Aralık Perşembe

İmsak
06:41
Sabah
08:11
Öğle
13:03
İkindi
15:24
Akşam
17:44
Yatsı
19:10

Bilecik Nöbetçi Eczaneler21 Aralık Perşembe

Cebeci eczanesi
Golpazari
Osmaneli eczanesi
Osmaneli
Karakuş eczanesi
Pazaryeri
Söğüt eczanesi
Sogut
Arif eczanesi
Merkez
Özlem eczanesi
Bozuyuk
Tümünü Göster
Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eşi ve sevgilisini otel odasında bastı! İhaneti sosyal medyadan ifşa etti

Eşi ve sevgilisini otel odasında bastı! İhaneti sosyal medyadan ifşa etti

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Ülkede infial yarattı! 5 kişi tarafından toplu tecavüze uğradı

Ülkede infial yarattı! 5 kişi tarafından toplu tecavüze uğradı

Boşandığı eşinden intikam almak için çocuklarını öldürdü

Boşandığı eşinden intikam almak için çocuklarını öldürdü

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.