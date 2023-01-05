YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bilecik'te uyuşturucu kaçakçılığı yapan 3 kişi tutuklandı

Bilecik'te uyuşturucu kaçakçılığı yapan 3 kişi tutuklandı

05.01.2023 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bir istihbaratı değerlendiren Bilecik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik ilçedeki bazı ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon yaptı.

Söz konusu adreslerde narkotik detektör köpeği desteğindeki aramalarda, bir miktar bonzai ve metamfetamin ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturuculara ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan Bozüyük Adliyesi'ne adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan bu kişilerden 3'ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilecik’te ekmek, simit, poğaça, yufka ve çay fiyatlarına zam yapıldıBilecik’te ekmek, simit, poğaça, yufka ve çay fiyatlarına zam yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Bilecik metamfetamin operasyon

Bilecik Namaz Vakitleri 6 Ocak Cuma

İmsak
06:46
Sabah
08:16
Öğle
13:11
İkindi
15:35
Akşam
17:56
Yatsı
19:20
Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.