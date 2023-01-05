Bilecik'te uyuşturucu kaçakçılığı yapan 3 kişi tutuklandı

Bir istihbaratı değerlendiren Bilecik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik ilçedeki bazı ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon yaptı.

Söz konusu adreslerde narkotik detektör köpeği desteğindeki aramalarda, bir miktar bonzai ve metamfetamin ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturuculara ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan Bozüyük Adliyesi'ne adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan bu kişilerden 3'ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

