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Bilecik’te ventilatör doluluk oranı yüzde 56,45

BİLECİK HABERLERİ  | 16.09.2020 23:04 | Son Güncelleme

Solunum cihazı doluluk oranlarına ilişkin bilgilere veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Ventilatör doluluk oranları Bartın’da yüzde 65,08.

Bilecik’te ventilatör doluluk oranı yüzde 56,45

Solunum cihazı doluluk oranlarına ilişkin bilgilere veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Ventilatör doluluk oranları Bartın’da yüzde 65,08. Diğer illerimiz 60’ın altında, yüzde 50’nin üzerinde olan illerimiz ise Bilecik yüzde 56,45, Amasya yüzde 56,11, Afyonkarahisar yüzde 55,73, Sakarya yüzde 53,86, İzmir yüzde 51,4” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ventilatör doluluk oranlarına ilişkin bilgi veren Sağlık Bakanı Koca, "Yüzde 60’ın üzerinde herhangi bir ilimizin Bartın dışında olmadığını görüyoruz. Bartın’da yüzde 65,08 diğer illerimiz 60’ın altında yüzde 50’nin üzerinde olan illerimiz ise Bilecik yüzde 56,45, Amasya yüzde 56,11, Afyonkarahisar yüzde 55,73, Sakarya yüzde 53, 86, İzmir yüzde 51,4. Tablodan da görüldüğü gibi ventilatör doluluğu ile ilgili genel anlamda bir sorun olmadığı rahatlıkla söylenebilir ama yoğun bakım yatak dolduğunda il bazında yer yer sorunlar yaşanabilir onunla da ilgili zaten tedbirlerimizi alıyoruz” dedi.

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