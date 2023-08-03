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Bilecik’te yurtları yeni dönem için hazırlanıyor

03.08.2023 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik’te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki öğrenci yurtları yeni döneme hazırlanıyor.

Bilecik’te yurtları yeni dönem için hazırlanıyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) tercih sürecinin başlamasına az bir süre kalırken, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan öğrenci yurtlarında yeni dönem hazırlıkları başladı. İl genelinde 2 erkek, 3 kız yurdu olmak üzere toplam 5 öğrenci yurdu bulunurken 2 bin 564 Kız 1 bin 436 erkek olmak üzere toplamda 4 bin öğrenciye hizmet veren GSB yurtları, yapımı devam eden yurtların2024-2025 döneminde hizmete girmesiyle birlikte 6 bin öğrenciye yurt imkânı sağlayacak.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, mevcut yurtların kapasitesine yönelik geliştirmeler yapılıp, ek bloklar açılarak yeni döneme hazırlandığı söyleyerek, "Yeni dönem yaklaşırken öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar hız kazandı. Yurt bahçelerinde peyzaj düzenlemesi gerçekleştirilirken, öğrencilerin çalışma odaları, spor salonları, yemekhane gibi ortak kullanım alanlarında da eksiklikler gideriliyor. Öğrencilerimize daha kaliteli ve daha iyi bir hizmet verebilmek için yurt çevresi ve odalarında yeni dönem hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Biz hazırız, gençlerimize kavuşmak için gün sayıyoruz" dedi.

Öte yandan "Seyahatsever" projesi kapsamında 18-30 yaş aralığındaki gençler yaz boyunca nöbetçi yurtlar olan Ertuğrul Gazi Erkek Öğrenci Yurdu ve Bilecik Kız Yurdunda ücretsiz olarak konaklıyor.

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