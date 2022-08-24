Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında il merkezinde operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreste yapılan aramada, 210 gram esrar ve 88 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.A. ve R.A, "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan çıkarıldıkları Bilecik Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.



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