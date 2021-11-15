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Bileti kesildi! İsmail Çipe ile yollar ayrılıyor

15.11.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Bursaspor ile oynadığı hazırlık maçında yaptığı hatalarla teknik direktör Fatih Terim'i çıldırtan kaleci İsmail Çipe, devre arasında gönderiliyor. Oyuncu henüz 2 hafta önce 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Bileti kesildi! İsmail Çipe ile yollar ayrılıyor
İsmail Çipe

İsmail Çipe

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında teknik direktör Fatih Terim'i çıldırtan kaleci İsmail Çipe, Sarı-Kırmızılı ekipteki son şansını da değerlendiremedi. Bu gelişmelerin üzerine 26 yaşındaki file bekçisinin bileti kesildi.

İsmail'in, devre arasında kulüpten ayrılması için arayışlara geçildi. 2016'dan beri A Takım'da forma giyen İsmail, bu süre içerisinde Bugsaş, Karagümrük, Tuzlaspor ve Kayserispor gibi takımlara kiralanmıştı. Galatasaray, İsmail Çipe ile 1 Kasım'da 1 yıllık sözleşme imzalamış ve oyuncunun kontratını uzatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Bursaspor
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