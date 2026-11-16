Son golünü Türkiye'ye atmıştı! Romelu Lukaku milli takıma veda etti

Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku, milli takım kariyerini noktalama kararı aldı. 33 yaşındaki tecrübeli golcü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Belçika Milli Takımı'na veda etti.

16 YILLIK MİLLİ TAKIM KARİYERİNİ NOKTALADI

Belçika Milli Takımı'nda ilk kez 2010 yılında forma giyen Romelu Lukaku, 16 yıllık milli takım serüvenini sonlandırdı. Kararını sosyal medya hesabından duyuran yıldız futbolcu, milli formayla yaşadığı anılara ve kendisine destek veren isimlere teşekkür etti.

Lukaku, veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bu 16 yıl boyunca milli takım için elimden gelen her şeyi verdim… Mümkün olan her duyguyu yaşadım…

Her zaman minnettar olacağım harika takım arkadaşlarıyla oynadım. Hepsine teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca takıma yardımcı olmam için beni teşvik eden ve bana güvenen tüm teknik direktörlere de teşekkür etmek istiyorum. Güzel bir yolculuktu ve her bir anından keyif aldım.

Belçika taraftarlarına, takımımıza verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Ülkemi 4 Dünya Kupası ve 3 Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmiş olmaktan gurur duyuyorum.

O anları asla unutmayacağım. Burada bırakma kararımla içim çok rahat.

Harikaydı. Keyifliydi. Minnettarım. Teşekkürler."

BELÇİKA TARİHİNE ADINI YAZDIRDI

Belçika Milli Takımı formasıyla toplam 135 karşılaşmada görev yapan Lukaku, 94 gol ve 20 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli santrfor, bu istatistikleriyle ülke futbol tarihinin en golcü oyuncusu olmayı başardı.

Dört Dünya Kupası ve üç Avrupa Şampiyonası'nda Belçika'yı temsil eden Lukaku, milli takım kariyerini rekorlarla tamamladı.

SON GOLÜNÜ TÜRKİYE'YE ATTI

Romelu Lukaku'nun Belçika Milli Takımı formasıyla kaydettiği son golün adresi ise Türkiye oldu. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. hafta karşılaşmasında Belçika, sahasında A Milli Takımımızı 3-0 mağlup etti.

Mücadelenin 76. dakikasında fileleri havalandıran Lukaku, böylece milli takım kariyerindeki son golünü Ay-Yıldızlı ekibimize karşı kaydetmiş oldu. 33 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmanın ardından Belçika formasıyla yeni bir gole imza atmadı.