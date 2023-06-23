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Bileziklerini satarak hayvancılığa başlayan girişimci kadın taleplere yetişemiyor

23.06.2023 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bileziklerini satarak hayvancılığa başlayan Gönül Tufan, kendi işinin patronu oldu.

Ağılcık Mahallesi'nde yaşayan 42 yaşındaki Tufan, evlendikten sonra çocukluk hayali olan kendi işini kurmak için bileziklerini satarak hayvancılığa başladı.

Eşinin ailesinin arazisinde sebze yetiştirerek elde ettiği kazançla 4 buzağı alan, sattığı bileziklerinin parasıyla da ahır yaptıran Tufan, zamanla işini büyüttü.

Kurduğu çiftlikte onlarca büyükbaş hayvan yetiştiren Tufan, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Uğraşı sayesinde aile bütçesine katkıda bulunarak 4 çocuğunu büyüten Tufan, büyükbaş hayvan taleplerine yetişemiyor.

Tufan, aile fertlerinin ve yanında çalışanların desteğiyle hayvanların bakımını sürdürüyor.

"HER KADINDA GİRİŞİMCİLİK RUHU VAR"

Gönül Tufan, AA muhabirine, küçük yaşlarda kendi işinin patronu olmayı hayal ettiğini, bunu evlendikten sonra hayata geçirme fırsatı bulduğunu söyledi.

Bir taraftan süt ürünleri ürettiğini bir taraftan da kurbanlık yetiştirdiğini aktaran Tufan, "Her geçen gün kapasitemi büyütüyorum. Bu yıl da modern kesim ünitesini kurdum. Burada kurbanlık satıyorum, organik ürünler yetiştiriyorum." dedi.

Tufan, çiftliğini büyütmeyi hedeflediğini dile getirerek, "Sabah kalkıyorum hayvanlarımı besliyorum, ineklerimi sağıyorum. Sonra gelip tereyağımı, sütümü yapıyorum. Kurbanlıklarımı 2 ay öncesinden sattım. Müşterilerimin beni tercih etmelerinin nedeni; güvenmeleri, ürünlerimin doğal ve lezzetli olması." diye konuştu.

Her kadında girişimcilik ruhu olduğunu belirten Tufan, kendisinin de kadınlara örnek olduğuna inandığını kaydetti.

Tufan, kendisini ziyaret eden ve destek olan Belediye Başkanı Baki Demirbaş'a da teşekkür etti.

Demirbaş da Tufan'ı tebrik ederek, "Azimli ve çalışkanlığıyla büyük bir başarı elde etmiş. Bugün de kurduğu modern kesimhaneyi inceledik. Çok güzel bir tesisi hayata geçirmiş. Burada güzel bir kadın dayanışmasını da gördüm." ifadelerini kullandı.

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