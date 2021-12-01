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Bilge Öztürk, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle tatilde! Bikinili pozları olay oldu

01.12.2021 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avukat Bilge Öztürk, sosyetik fotoğrafçı Bennu Gerede’nin oğlu Daren Gerede Erkaya ile yaşadığı aşkla gündemde. Aralarında 22 yaş olan çift şu sıralar Bermuda’da tatilde. Bilge Öztürk, Instagram hesabından bikinili fotoğrafını paylaştı.

Bilge Öztürk, kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle tatilde! Bikinili pozları olay oldu

Kendisinden 22 yaş küçük Daren Gerede Erkaya ile aşk yaşayan Bilge Öztürk'ten bikinili pozlar geldi. 44 yaşındaki avukat, Bermuda'nın başkenti Hamilton'da bikinili karelerini Instagram'dan yayınladı. Megastar Tarkan'ın eski sevgilisi Öztürk, kareye mavi kalp emojisi koydu.

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Bir fotoğrafını da Instagram'ın hikâye bölümünden yayınlayan avukatın düzgün fiziği dikkat çekti. Bilge Öztürk, kısa sürede sevenleri tarafından beğenilirken, hayranlarından övgü dolu mesajlar aldı.

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Avukat, son zamanlarda sosyetik fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor.

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