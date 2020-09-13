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Bilgehaneler’de yeni dönem kayıtları başlıyor

KONYA HABERLERİ  | 13.09.2020 11:50 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehaneler, yeni eğitim öğretim döneminde çevrimiçi olarak gerçekleştireceği eğitimler için başvuruları 14-20 Eylül tarihleri arasında internet üzerinden alacak.Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehaneler, koronavirüs salgını nedeniyle yeni eğitim öğretim dönemine uzaktan eğitimle başlıyor.

Bilgehaneler’de yeni dönem kayıtları başlıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehaneler, yeni eğitim öğretim döneminde çevrimiçi olarak gerçekleştireceği eğitimler için başvuruları 14-20 Eylül tarihleri arasında internet üzerinden alacak.
Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehaneler, koronavirüs salgını nedeniyle yeni eğitim öğretim dönemine uzaktan eğitimle başlıyor. Bilgehaneler yeni dönemde 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için Kur’an-ı Kerim, Siyer, ilmihal derslerinin yanı sıra; felsefe, sinema, yazarlık, çizim, hayal, bir kıssa bin hisse, bilim kurgu, işaret dili, robotik kodlama, el sanatları, yabancı dil alanlarında eğitim verecek. Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) girecek 8. sınıf öğrencilerine yönelik; Matematik, Fen Bilimleri, Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil (İngilizce) eğitimleri ile Öğrenci Takip Sistemi ve rehberlik hizmeti de verecek Bilgehaneler, 4. sınıflar için de hafızlık hazırlık dersleri verecek. Bilgehanelerin yeni eğitim dönemi kayıtları 14-20 Eylül tarihleri arasında bilgehane.konya.bel.tr adresinden online olarak alınacak. Dersler ise 28 Eylül Pazartesi günü çevrimiçi olarak başlayacak.

Bilgehaneler’de yeni dönem kayıtları başlıyor

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