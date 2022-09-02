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BİLGİ öğrencilerinden orman yangınlarını haber veren drone modülü

02.09.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapay zekâ algoritmaları kullanılarak geliştirilen modül sayesinde son yıllarda hem Türkiye’de hem de dünyada artan orman yangınlarına erken müdahale edilebilecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bilgi Üniversitesi (BİLGİ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Erencan Avseren ve Doğukan Engin, mezuniyet projeleri kapsamında orman yangınlarını başladığı an tespit ederek haber verebilen "drone modülü" geliştirdi.

BİLGİ'den yapılan açıklamaya göre, yapay zekâ algoritmaları kullanılarak geliştirilen modül sayesinde son yıllarda hem Türkiye’de hem de dünyada artan orman yangınlarına erken müdahale edilebilecek

Son yıllarda Türkiye’de ve dünyada artan orman yangınlarına erken müdahale için dronelere entegre edilebilen yangın tespit modülü geliştirildi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Erencan Avseren ve Doğukan Engin’in Dr. Öğr. Üyesi İpek Şen danışmanlığında yapay zekâ algoritması kullanarak geliştirdiği modül sayesinde droneler uçuş sırasında kamera ile ormanlık alanları tarayabiliyor ve bu alanlarda duman veya ateş tespit ettiğinde fotoğrafını çekerek GPS verileri ile birlikte yangın ekiplerinin cep telefonuna gönderebiliyor. Ekiplerin doğru koordinatlara hızla müdahale etmesiyle beraber yaşanabilecek olası felaketlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

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