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BİLGİ öğrencilerinden temiz suya erişime çevre dostu ve sürdürülebilir alternatif proje

20.09.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geliştirilen projede, deniz suyu güneş enerjisi kullanılarak arıtılıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bilgi Üniversitesi (BİLGİ) Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü öğrencileri Mevlüt Arkan, Mehmet Can Akın ve Utku Gökyer, deniz suyunu arıtarak içme suyuna dönüştüren bir proje geliştirdi.

BİLGİ'den yapılan açıklamaya göre, Doç. Dr. Erdem Günay danışmanlığında geliştirilen projede, deniz suyu güneş enerjisi kullanılarak arıtılıyor. Böylece deniz suyunun fosil enerji kullanılarak arıtıldığı yöntemlere sürdürülebilir bir alternatif sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mevlüt Arkan, "Projemiz, özellikle temiz su kaynağı az olan ve temiz suya erişmek için fosil kaynaklı arıtma yöntemlerini kullanan ülkeler için alternatif bir arıtma yöntemi olabilir. Hayatın her alanında kullandığımız fosil enerji kaynaklarının çevreye verdiği olumsuz etkileri azaltmak hepimiz için hayati önem taşıyor. Biz de bu bakış açısı ile güneş enerjisi ile saf su elde edebileceğimiz tamamen çevre dostu bir cihaz geliştirdik." ifadelerini kullandı.

Körfez ülkelerinde halihazırda deniz suyunun tuzdan arındırılarak içme suyuna dönüştürüldüğünü bildiren Arkan, projelerinin arıtma işlemi için fosil yakıtlar yerine güneş enerjisinden faydalandığını belirtti.

- Her 3 kişiden biri güvenli içme suyuna erişemiyor

Birleşmiş Milletler verilerine göre, dünyada bugün her 3 kişiden biri güvenli içme suyuna erişemiyor. Günümüzde 2,3 milyar insan su sıkıntısı bulunan ülkelerde yaşıyor, bu nüfusun 733 milyonu için ise su kaynaklarına erişememek ciddi bir risk oluşturuyor. İçilebilir tatlı su kaynakları giderek azalırken, 2040 yılına gelindiğinde su talebinin yüzde 50 artabileceği ve bu durumun da bu önemli yaşam kaynağı üzerindeki baskıyı artıracağı düşünülüyor.

Projenin çalışma prensibini açıklayan Mehmet Can Akın da "Yerleştirdiğimiz fresnel lensler sayesinde güneş ışığını tek noktaya toplayarak içerideki buharlaşmayı artırıyoruz. Daha sonra buharlaşan saf su damlacıkları fanusun çatısına toplanıyor ve oradan da temiz su haznelerine doluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Utku Gökyer ise dünyada temiz su kaynaklarının giderek azaldığını, temiz suya erişimi olmayan insanların hayatını bu projeyle kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirterek, "Proje orta ve küçük ölçekli su ihtiyacı olan her kesim için önemli bir kaynak oluşturabilir. Dünya 2050 Net Sıfır hedeflerine doğru hızla yol alırken, güneş enerjisi kullandığımız bu proje ile karbon ayak izini azaltmaya ve fosil yakıtlarla yapılan arıtma işlemine bir alternatif yaratmayı hedefledik." ifadelerini kullandı.

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