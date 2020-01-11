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  4. Bilgievi’nde sağlık semineri verildi

Bilgievi’nde sağlık semineri verildi

BOLU HABERLERİ  | 11.01.2020 22:12 | Son Güncelleme

Gerede Belediyesi Ramazan Dede Bilgievi’nde, Bir İyilik Yap Derneği ve Gerede Belediyesi tarafından sağlıklı hayat seminerleri düzenlendi.Gerede Belediyesi Ramazan Dede Bilgievi bünyesinde veliler için sağlıklı hayat ve geleneksel tıp, öğrenciler için sağlıklı hayat seminerleri düzenlendi.

Bilgievi’nde sağlık semineri verildi

Gerede Belediyesi Ramazan Dede Bilgievi’nde, Bir İyilik Yap Derneği ve Gerede Belediyesi tarafından sağlıklı hayat seminerleri düzenlendi.
Gerede Belediyesi Ramazan Dede Bilgievi bünyesinde veliler için sağlıklı hayat ve geleneksel tıp, öğrenciler için sağlıklı hayat seminerleri düzenlendi. Düzenlenen seminerlerde Bir İyilik Yap Derneği Genel Başkanı Ahmet Yardımcı, diyetisyen Büşra Ay ve gıda mühendisi Merve Duran konuşmacı olarak yer aldı.
Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın da katıldığı seminer veliler ve öğrenciler için oldukça verimli geçerken, konuşmacılara teşekkür ettiler. Seminer sonrası Allar konuşmacılara günün anlam ve önemine binaen plaket takdim etti. Veliler, Belediye Başkanı Mustafa Allar’a teşekkür ederken bu programların devamını dilediler.

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