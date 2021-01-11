YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Bilgili: "Ülkedeki herkesten özür dilemeli”

Bilgili: "Ülkedeki herkesten özür dilemeli”

11.01.2021 12:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bilgili: "Ülkedeki herkesten özür dilemeli”

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Av.

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında "Sözde Cumhurbaşkanı" ifadesinin ülkenin birlik ve bütünlüğüne zarar veren millet iradesini yok sayan tehlikeli ve farklı amaçlar güden bir ifade olduğu belirterek, ülkemizdeki herkesten özür dilemesi gerektiğini söyledi.
Yusuf Bilgili, yaptığı yazılı açıklamada, "Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanımıza "sözde Cumhurbaşkanı" demesi demokrasiye ve milli iradeye saygısızlıktır. Girdiği her seçimi kaybetmiş Kılıçdaroğlu’nun, girdiği her seçimi kazanmış Cumhurbaşkanımıza demokrasiye ve hukuka aykırı şekilde hitap etmesi ile ülkemizdeki herkesten özür dilemelidir. Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil etmektedir. Kılıçdaroğlu’nun, bu saygısızca ve milli iradeyi hedef alan açıklamaları nedeniyle Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye’deki her vatandaşa özür borçludur” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyorOp. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor

Adana Namaz Vakitleri 11 Ocak Pazartesi

İmsak
06:20
Sabah
07:45
Öğle
12:52
İkindi
15:27
Akşam
17:48
Yatsı
19:08

Adana Nöbetçi Eczaneler11 Ocak Pazartesi

Acembekiroğlu Eczanesi
Seyhan
Başak Eczanesi
Seyhan
Damla Su Eczanesi
Seyhan
Dumlupınar Eczanesi
Seyhan
Erva Eczanesi
Seyhan
Fikir Eczanesi
Seyhan
Gülşah Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Diğer Haberler

Yüreğir’e bir spor salonu daha kazandırılıyor

Yüreğir’e bir spor salonu daha kazandırılıyor

Adana'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Adana'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Seyhanlı evde kaldı, sanatsız kalmadı

Seyhanlı evde kaldı, sanatsız kalmadı

FETÖ'nün askeri öğrencilerden sorumlu "mahrem imamı"na 15 yıla kadar hapis istemi

FETÖ'nün askeri öğrencilerden sorumlu "mahrem imamı"na 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da terör örgütü El Kaide şüphelisi tutuklandı

Adana'da terör örgütü El Kaide şüphelisi tutuklandı

Adana'da kuyumcu dükkanında hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan iki zanlı tutuklandı

Adana'da kuyumcu dükkanında hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan iki zanlı tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.