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Bilim Fuarı’ndaki projeler ilgi gördü

11.12.2023 10:52 | Son Güncelleme:
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 2 gün süren Tubitak 4006 Bilim Fuarı projeleri oldukça ilgi gördü.

Bilim Fuarı’ndaki projeler ilgi gördü

Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi öğrencileri tarafından geliştirilen bilim projeleri görücüye çıktı. Her yıl Uluslararası Bilim Fuarı’na ev sahipliği yapan Fen Lisesi Tubitak 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında sergi açtı.

Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Belediye Başkan Yardımcısı Naci Erarslan, Cumhuriyet Başsavcısı Halim Can, Adalet Komisyonu Başkanı Ağır ceza reisi Osman Turan, Milli Eğitim Müdürü Raşit Küçükkağnıcı ve okul müdürlerinin katıldığı programda öğrenciler projelerini anlattı.15 Temmuz Fen Lisesi öğretmenlerinden proje yürütücüsü Saliha Gümüşbaş, " 13 Projemiz var ve 5 üzerinden 4.8 puan alarak üstün başarı belgesi alındı. Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. Yılı nedeniyle güzel ve eğlenceli tanıtım programı olmasını istedik." diyerek katılımcılara teşekkür etti.

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