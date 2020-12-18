Bilim insanları asbest temasıyla ortaya çıkan akciğer zarı kanserine neden olan geni buldu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ( ESOGÜ ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Güntülü Ak ve Prof. Dr. Muzaffer Metintaş ile Uzm. Dr. Muhittin Akarsu'nun da yer aldığı ekip, akraba olan veya olmayan mezotelyoma (akciğer zarı kanseri) hastalarıyla ilgili 5 yıl önce gen açılımı çalışması başlattı. Türk bilim insanları, araştırmada Hawai Kanser Merkezi, ABD Ulusal Kanser Enstitüsü (NCI) ve Japonya Hyogo Üniversitesi Tıp Fakültesi Genetik Bölümünden bilim insanları ile çalıştı. Uzmanlar, insanlarda asbest temasıyla ortaya çıkan akciğer zarı kanserine hangi genetik yatkınlığın yol açtığını araştırdı.

ESKİŞEHİR (AA) - EMRAH YAŞAR - Türk, Japon ve ABD'li bilim insanlarından oluşan ekip, 5 yıl süren çalışma sonunda "BLM+/-" adlı gen mutasyonu olan kişilerde asbest temasıyla akciğer zarı kanserinin gelişme riskinin daha yüksek olduğunu tespit etti.

- "Türkiye'de bazı bölgelerde hastalık beklenenden sık görülüyor"

ESOGÜ Akciğer ve Plevra Kanserleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Metintaş, AA muhabirine, akciğer zarı kanseri ve araştırmayla ilgili bilgi verdi. Metintaş, mezotelyomanın, asbest teması nedeniyle ortaya çıkan bir kanser türü olduğunu söyledi. Asbestin, endüstride yaygın kullanıldığı ABD ve diğer gelişmiş ülkelerde meslek hastalıklarına yol açtığını belirten Metintaş, hastaların iş yerlerinden 300 bin ila 500 bin avro tazminat aldığını dile getirdi. Prof. Dr. Metintaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de ise bazı bölgelerde, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Sivas, Yozgat, Tokat, Diyarbakır, Elazığ, kısmen Konya, Antalya, Hatay, Denizli ve diğer bazı illerin kırsal alanında hastalık beklenenden sık görülüyor. Türkiye'den 41 araştırmacının katıldığı, 'Int. J. Environ. Res. Public Health (2017,14,1293)' isimli dergide yayınlanan 'Turkey National Mesothelioma Surveillance and Environmental Asbestos Exposure Control Program' başlıklı araştırmada, 379 köyde asbest temasının devam ettiğini Türkiye için yılda 1100 civarında yeni mezotelyoma olgusu çıktığı tespit edildi. Söz konusu köylerde asbest karışımlı toprak, köy evlerinde sıva ve badana için kullanılmış. Bu toprağın kullanıldığı köy evlerinde yaşayanlar mezotelyoma hastalığı yönünden daha fazla risk taşıyor."