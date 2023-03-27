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"Bilim Otobüsü" afet bölgesindeki çocuklarla buluştu

27.03.2023 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin dört bir yanına bilim ve teknoloji ulaştırmak için hayata geçirilen Mobil Bilim Merkezi, deprem bölgesindeki çocuklarla buluştu.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) sitesinde yer alan bilgiye göre, özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan ve bilim merkezlerine gitme imkanı bulunmayanlar için engelleri ortadan kaldıran, bilim ve teknolojinin öğrenci ve öğretmenler başta olmak üzere toplumun daha geniş kesimlerine ulaştırılmasını sağlayan Mobil Bilim Merkezi Projesi'nde matematik, fizik, biyoloji, astronomi, coğrafya konuları etkileşimli hale getirildi.

Uzay terazisi, meteoroloji istasyonu, interaktif topoğrafya, plazma küresi gibi toplam 35 deney seti ile farklı eğitsel filmlerin 180 derece eksende izlenmesine imkan veren mobil planetaryumun da bulunduğu "Bilim Otobüsü" afet bölgesine gönderildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından, bilim otobüsündeki deney setleriyle vakit geçiren çocukların görüntülerini paylaşarak, "'Bilim Otobüsü'müz afet bölgesinde çocuklarımızla buluştu. Evlatlarımız bilimin merak uyandırıcı atmosferini akranlarıyla keşfetti, eğlendi. Her şey onlar için, ülkemiz için." ifadelerini kullandı.

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