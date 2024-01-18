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’Bilim Samsun’da 73 bin öğrenci eğitim aldı

İHA İHA
18.01.2024 11:50 | Son Güncelleme:
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‘Bilim Samsun’ hizmete girdiği günden bugüne kadar yaklaşık 73 bin öğrenciyi ağırladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin, SASKİ Genel Müdürlüğü’nün yanında yer alan, yürüyüş parkurları, oyun alanları, 2 adet kafeterya ve aktivite mekanlarının bulunduğu yaklaşık 24 bin metrekare alan üzerinde oluşturduğu Kent Park içinde yaptığı ‘Bilim Samsun’ kapılarını 28 Şubat 2023’te öğrencilere açtı. Açıldığı günden bugüne kadar yaklaşık 73 bin öğrenciye eğitim veren Bilim Samsun’da 6-14 yaş grubundaki öğrenciler; Dene-Yap, Tasarım, Girişimcilik, Astronomi Havacılık ve Uzay Bilimleri, Matematik, Doğa Bilimleri, Akıllı Tarım ve Teknoloji Atölyelerinde eğitim görüyor. Öğrenciler burada tüm atölyelerde branşında uzman öğretmenlerden uygulamalı eğitim alıyor. Son olarak merkezde ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı’nın, Axiom Space’in Ax3 misyonu kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) görev yapacak olması nedeniyle ‘Uzay’ temalı atölye etkinlikleri gerçekleştirildi.

Bilim Samsun’a öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Bilim Samsun Koordinatörü Cansu Karaman Türk, “Bilim Samsun bugüne kadar 73 bin öğrenciyi ağırladı. Hafta içleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız protokoller kapsamındaki çalışmalarımız devam ediyor. Salı, çarşamba ve perşembe günleri okul gruplarımızı ağırlıyoruz. Cuma günleri de bizden eğitim talep eden okullarımızın taleplerini karşılıyoruz. Hafta sonları da bireysel bir şekilde gelip öğrencilerimiz buraya gelip eğitim alabiliyorlar” diye konuştu.

“ŞEHRE KAZANDIRILMIŞ ÖNEMLİ BİR YATIRIM”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise Bilim Samsun’un TEKNOFEST KARADENİZ’in kentteki kalıcı izlerinden biri olduğunu söyledi. Çocuklar ve gençler için yapılan her çalışmayı büyük bir hassasiyetle gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Demir, “Bilim Samsun, kentimiz için çok önemli bir eğitim yatırımı. Faaliyete geçmesinin ardından muhteşem bir ilgi gördü. Burada eğitim gören çocuklarımızın ufku artık bambaşka bir noktaya gelecek. TEKNOFEST kuşağı çocuklarımız burada yetişiyor” dedi.

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