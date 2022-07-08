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Bilimsel çalışmalara açtığı serasında yöreye uygun 6 çeşit çilek üretiyor

08.07.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile 2 yıl önce iş birliği protokolü imzalayan çiftçi Oğuzhan Okatan'ın bilimsel metotlarla ürettiği çilek, üniversite laboratuvarında şeklinden lezzetine kadar tüm yönleriyle analiz ediliyor - Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy: - "Burada hangi çeşit daha verimli ve kaliteliyse bunların fide üretimini de yaparak benzer girişimlerde bulunacak çiftçimize dağıtacağız"

SİVAS (AA) - GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Sivas'ta 29 yaşındaki çiftçi Oğuzhan Okatan'ın, 2 yıl önce Ar-Ge çalışmalarına açtığı serada, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin (SBTÜ) desteğiyle yetiştirilen 6 çeşit çilek türünden dönüm başına 3 ton rekolte hedefleniyor.

Çiftçi bir ailenin çocuğu olan Okatan, 2020'de örtü altı tarıma başlamak için 5 dönüm arazi üzerine sera kurdu.

Serasında meyve ve fide yetiştiriciliği yapmak isteyen Okatan, aynı yıl içinde SBTÜ ile iş birliği protokolü imzalayarak çilek üretimi ve garnem anacı (Şeftali, nektarin, badem ve erik çeşitleri için kullanılan anaçlar) yetiştirmeye başladı.

SBTÜ Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy, AA muhabirine, yörenin iklim çeşitlerine uygun türlerin belirlenebilmesi ve bu çeşitlerin gerek verim gerekse kalite anlamında daha üstün özellikte olanlarının ortaya çıkarılması için çalıştıklarını söyledi.

Bu çerçevede Okatan ile iş birliği protokolü imzaladıklarını, AR-GE çalışmaları kapsamında seraya 6 farklı çilek türü ektiklerini anlatan Karaköy, "Bir yörede örtü altı veya tarlada yetiştiricilik yapacaksanız o bölgenin iklimsel özellikleri çok mühim. İklimsel özelliklere uygun çeşitlerin belirlenmesi konusunda da tabii ki iş bize düşüyor." dedi.

Karaköy, seranın profesyonel yetiştiriciliğin nasıl yapılması gerektiğinin en güzel örneklerinden olduğuna dikkati çekerek, "Burada malç çekme makinesi kullanarak seranın naylon örtü tabakasını daha profesyonel hazırladık. Aynı zamanda bu makineyi kullanarak damla borusunu da birlikte çekmiş oluyorsunuz. Bunların yanı sıra her üründe olduğu gibi iyi bir toprak hazırlığı yaptıktan sonra bitkinin köklendirilmesi dahil tüm aşamalarda kullanılması gereken bitki besin elementlerinin planlamasını yapıyoruz ve bunu çiftçimizle beraber uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Ürünün şeklinden lezzetine kadar tüm analizlerinin de fakültenin laboratuvarında yapıldığını vurgulayan Karaköy, "Burada hangi çeşit daha verimli ve kaliteliyse bu çeşitlerin fide üretimini de yaparak benzer girişimlerde bulunacak çiftçimize dağıtacağız." diye konuştu.

- Seranın 2 dönümü laboratuvarda üretilen garnem anaçlarına ayrıldı

Oğuzhan Okatan da seranın 3 dönümünde çilek yetiştirildiğini, kalan 2 dönümünü fakültenin laboratuvarında üretilen garnem anaçlarına ayırdıklarını ve bunları büyütüp fidan halinde iç piyasaya sunmaya devam ettiklerini dile getirdi.

İlk sene AR-GE çalışmalarıyla değerlendirilen serada, normal ekimde dönüm başı 1-1,5 ton elde edilen verimi bilimsel çalışmalarla 3 tona çıkarmayı beklediklerini anlatan Okatan, şunları söyledi:

"Şu anda çileklerimizin gelişimi gayet güzel. İş birliği sayesinde geçen seneye oranla büyük bir adım attık. Benim bu kadar bitkiye ulaşma şansım kısıtlıydı. Ancak üniversite işin içine girdiği zaman daha kaliteli, sağlıklı anaç, bitki, fide ve tohum bulma şansınız artıyor. Ayrıca her şey gözünüzün önünde oluyor. Sonuçları gördükçe de iştahımız artıyor, daha çok çalışıyoruz. Kesinlikle bütün çiftçilere bu tür iş birliği çalışmalarını tavsiye ediyorum."

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