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Bilinç kaybı yaşayan çocuk, idrar kanalından iki taşın çıkarılmasıyla sağlığına kavuştu

06.08.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilinç kaybı yaşayan çocuk, idrar kanalından iki taşın çıkarılmasıyla sağlığına kavuştu

Şırnak'ta 4 yaşındaki çocuğun idrar kanalından laparoskopik yöntemle 1 ve 4 santimetrelik iki taş çıkarıldı.

Merkeze bağlı Balveren beldesinde yaşayan Damla Basan, bilinç kaybı şikayetiyle ailesi tarafından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Denizhan Demirkıran tarafından yaptırılan tetkiklerde, Basan'ın kapalı olan idrar yollarında 2 taş bulunduğu tespit edildi.

Laparoskopik yöntemle, çocuğun idrar kanalından 1 ve 4 santimetrelik taşlar alındı. Sağlığına kavuşan Basan, hastaneden taburcu edildi.

Op. Dr. Demirkıran, gazetecilere, hastanın idrar kanalındaki taş nedeniyle bilinç kaybı yaşadığını ve böbrek enfeksiyonunun vücuduna yayıldığını söyleyerek, "Hastamızın idrar yollarına 2 stent takarak idrar çıkışını sağlamış olduk. Bu sayede hastamızın bilinci tekrar yerine geldi. Durumu ve böbrek değerleri normale döndü. Aradan bir süre geçtikten sonra, hastanın kalıcı ameliyatını yapmak için tekrar değerlendirdik. Şırnak'ta ilk kez çocukta kapalı yöntemle ameliyat gerçekleşirdik." dedi.

Hastaya yarım santimetrelik 3 kesi yaparak iki taşı çıkardıklarını anlatan Demirkıran, bu sayede hastayı ve böbreğini kurtardıklarını ifade etti.

Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Rabia Ata da yapılan ameliyatın ardından hastanın günlük ihtiyaçlarını karşıladığını ve tamamen iyileştiğini belirterek, operasyona giren tüm ekibe teşekkür etti.

Anne Halime Basan, 1,5 ay önce fenalaşan kızının hastanede 18 gün müşahede altında kaldığını dile getirerek, "Allah'a çok şükür şu an durumu iyi. Kızım sağlığına kavuştu. Ameliyatı gerçekleştiren doktorlara teşekkür ederim." diye konuştu.

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