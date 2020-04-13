YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Bilinçsizce sarımsak tüketmek kanama riskini artırabilir

Bilinçsizce sarımsak tüketmek kanama riskini artırabilir

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bitkisel ürünlerin birçoğu, zararı olmadığı düşüncesiyle rastgele kullanılırken, bilinçsizce kullanılan gıda takviyeleri ve bitkisel adıyla satılan ürünler zarar verebiliyor. Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Gülçin Kantarcı, bu tür ürünlerin, tüketilen başka ilaçlar ve gıdalarla etkileşime girebileceğini belirterek uyarılarda bulundu.

Bilinçsizce sarımsak tüketmek kanama riskini artırabilir

Sağlıklı kalmak adına kullanılan ürünleri tüketirken çok dikkatli olmak gerekiyor. Zira kontrolsüz tüketim farklı sorunlara neden olabiliyor. Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Kantarcı "Örneğin sarımsak, birçok kan sulandırıcı ile birlikte kullanıldığında, kanama riskini arttırıyor. Bu nedenle özellikle ameliyat öncesi ve sonrasında, sarımsak yemek, cerrahi alanda artan kanama nedenlerinden biri olabilir” dedi.

TAKVİYE ÜRÜNLER ARTAN BOYUTLARDA KULLANILIYOR

Bitkisel ürünlerin doğru kullanılmasının son derece önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Gülçin Kantarcı, şu bilgileri verdi:

“Hipertansif bireylerde beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri en önemli başlangıç tedavisidir. İşte bu beslenme ve yaşam tarzı değişikliklerini yaparken kan basıncını kontrol altına almak için bazen besinsel takviyeler kullanabiliriz. Mesela çok yaygın bilinen sarımsak ve limon dışında, daha az bilinen kereviz tohumları gibi antihipertansif ürünlerin kullanımı da giderek artıyor. Ülkemizde yapılan çalışmalara göre kullandığımız ilaçlarla antihipertansif etkiyi tam olarak sağlayabildiğimiz hasta sayısı sadece yüzde 20.”

Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı ve ülkemizde yapılmış çalışmalara da değinen Prof. Dr. Kantarcı, "Hastaların yüzde 70'i fitoterapötik ürün kullanıyor. Hekimler antihipertansif ilaç verse de vermese de, hastalarımız kan basıncı kontrolü için bu ürünlere yöneliyor. Ancak bu ürünleri bilinçli kullanmak gerekiyor” dedi.

'SARIMSAK TÜKETMEK KANAMA RİSKİNİ ARTIRABİLİR'

Bu ürünlerin çoğunun, kullanılan diğer tansiyon düşürücülerle ve bazı gıdalarla etkileşimi bulunduğunu hatırlatan Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Gülçin Kantarcı, sözlerine şöyle devam etti: "Örneğin cerrahi öncesi sarımsak tüketmek, cerrahilerden önce ve sonraki dönemde kanama riskini artırabilir. Bununla birlikte, sarımsak, sarımsak tabletleri hatta sarımsak tozu bile, birçok kan sulandırıcı ile birlikte kullanıldığında kanama riskini artırabilir. Bunun gibi doğru kullanılmadığında pek çok bitkisel takviye ile gelişebilecek yan etkiler görüyoruz. Etkisi olan bir ürünün yan etkisinin olması da kaçınılmaz.”

'BİTKİSEL DİYE, GÜVENEREK KULLANMAYIN'

Prof. Dr. Gülçin Kantarcı şunları söyledi: "Burada önemli olan kullanacağımız ajanı ve beraberinde kullandığımız ilaçlarla etkileşip etkileşmediğini doğru bilmektir. Tesadüfen internetten alınan ürünlerle veya herhangi eczaneye gidip 'Bana şunları verin' diyerek o ürünleri kullanmak doğru değil. 'Bitkiseldir' deyip zararı olmayacağını düşünüp kontrolsüz bitkisel ürün kullanmayalım. Fayda beklerken, ciddi yan etkiler görülebileceği unutulmamalıdır.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En büyük şehirleri bile geride bıraktı! O ilçede ceza rekoru En büyük şehirleri bile geride bıraktı! O ilçede ceza rekoru
Tatlı krizini bıçak gibi kesiyor!Tatlı krizini bıçak gibi kesiyor!
Enginarın faydaları nelerdir? Haftada 2 kez tüketenler... Enginarın faydaları nelerdir? Haftada 2 kez tüketenler...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sağlık ve beslenme, koronavirüse karşı beslenme, gıda takviyeleri,

En Çok Okunan Haberler

Yıllardır sakladığı fotoğrafı paylaştı! 'Kendinden geçmişti'

Yıllardır sakladığı fotoğrafı paylaştı! 'Kendinden geçmişti'

'Gemiyi en son kaptan terk eder...'

'Gemiyi en son kaptan terk eder...'

Herkes bu hatayı yapıyor! Sağlığınızı tehlikeye atmayın

Herkes bu hatayı yapıyor! Sağlığınızı tehlikeye atmayın

Karaciğer sağlığını korumak için günde 3 fincan...

Karaciğer sağlığını korumak için günde 3 fincan...

Beslenme uzmanı koronaya karşı önerdi

Beslenme uzmanı koronaya karşı önerdi

Tatlı krizini bıçak gibi kesiyor!

Tatlı krizini bıçak gibi kesiyor!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Muzlu yulaf lapası nasıl yapılır?

Muzlu yulaf lapası nasıl yapılır?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evde tatlı krizlerine son veren 12 etkili öneri

Tatlı krizini bıçak gibi kesiyor!

Karaciğerinizi günde 3 fincan kahveyle koruyun

Karaciğer sağlığını korumak için günde 3 fincan...

Sosyal izolasyon sürecinde evde sağlıklı beslenme

Beslenme uzmanı koronaya karşı önerdi

Gıdaların bozulmadan muhafaza edilmesine yönelik tavsiyeler

Herkes bu hatayı yapıyor! Sağlığınızı tehlikeye atmayın

Pınar Altuğ Instagram'da 6 tarif paylaştı, beğeni yağdı!

Pınar Altuğ paylaşınca beğeni üstüne beğeni yağdı!

Limon ve portakal kabuklarını atmayın! Hem temizlikte hem de cilt bakımında...

Limon ve portakal kabuklarını atmayın! Hem temizlikte hem de cilt bakımında...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.