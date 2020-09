Bilişim sınıfları her gün onlarca öğrenci ağırlıyor

Kepez Belediyesi’nin ilçedeki 31 okula kazandırdığı bilişim sınıfları her gün onlarca öğrenciyi ağırlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullarda oluşturduğu ’Eba Destek Noktaları’na dahil edilen bilişim sınıfları, evinde interneti yada bilgisayarı olmayan öğrencilere, fırsat eşitliği sağlıyor.

Kepez Belediyesi, ‘ilçede 50 okula bilişim sınıfı’ projesi kapsamında bugüne kadar 31 okula bilişim sınıfı kazandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın evinde interneti ya da bilgisayarı olmayan öğrencilere yönelik oluşturduğu ’Eba Destek Noktaları’na dahil edilen bilişim sınıflarından her gün onlarca öğrenci faydalanıyor. Eğitim Bilişim Ağı(EBA) derslerini takip etmek isteyen öğrenciler okul yönetimlerinin pandemiye karşı aldığı tedbirlerle, kendi okullarında güvenle uzaktan eğitim sistemine dahil oluyorlar. Kepez Belediyesi’nin bilişim sınıfı kazandırdığı Şehit Kahraman Çelikbaş Ortaokulu’ndaki ’Eba Destek Noktası’ da pandemiye karşı üst seviyede alınan tedbirlerle her gün onlarca öğrenciye kapılarını açıyor.

Maske, mesafe, hijyen

‘Eba Destek Noktası’ndan yararlanmak isteyen öğrencilerin okul binasına girişte önce ateşleri ölçülüyor, ardından da ellerinin dezenfekte edilmesi sağlanıyor. Destek noktalarına maskeli giren öğrenciler, sosyal mesafe kurallarına göre oturtuluyor. Ders aralarında maske, mesafe ve hijyen kuralları da öğrencilere hatırlatılıyor. Okula girişte, ‘sosyal mesafenizi koruyun, maskesiz girilmez, korona virüse karşı 14 kural’ afişleri de dikkat çekiyor. Evinde interneti ya da bilgisayarı olmayan Kepezli öğrenciler, kendi okullarında pandemiye karşı alınan sıkı önlemlerle, güven içinde uzaktan eğitim sistemine dahil olurken, velilerde çocuklarını huzurlu bir şekilde okul yönetimine teslim ediyor.

“Biz çocuklarımızı çok seviyoruz”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçeye kazandırdıkları 31 okulun bilişim sınıflarında öğrencilerin uzaktan eğitim sistemine dahil olmaları konusuna “Ne mutlu bize. Çocuklarımız için faydalı bir hizmet yapmışız” dedi. Kepez’in birçok okuluna bilişim sınıfı kazandıracaklarını belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Biz çocuklarımızı çok seviyoruz. Onları iyi bir şekilde geleceğe taşırsak, kazanan milletimiz olacak. Bu sebepten dolayı hukuki sorumluluğumuz olmadığı halde vicdani sorumluluğumuz gereği en çok okula, en çok öğrencilere ve sevgili çocuklarımıza hizmet ediyoruz. Eğitime yapılan yatırımlar asla zayi olmaz. Tam tersine eğitime yapılan yatırımlar topluma çok büyük bir fayda olarak geri döner. “ diye konuştu.

“Kodlama eğitimlerine alt yapı”

Tütüncü, 50 okula bilişim sınıfı açmayı hedeflediklerini anımsatarak, şuana kadar 31 okula bilişim sınıfı kazandırdıklarını ve çok yakında 50 sayısını tamamlayacaklarını söyledi. Bilişim sınıflarını fiziki şartları uygun olan okullar ile kodlama eğitimi için alt yapı ortamına ihtiyaç duyan okullara açtıklarını da belirten Başkan Tütüncü, “Bilişim sınıflarımız, bilgisayarın, yazıcının, tarayıcının ve bunlara benzer teknolojik cihazların bulunduğu bir ortamın ötesinde, kodlama eğitimi içinde önemli bir alt yapı mekanı oluyor. “ dedi.