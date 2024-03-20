Bilişim Vadisi Mobilite Hızlandırma Programı'na başvurular başladı

Bilişim Vadisinden yapılan açıklamaya göre, mobilite ve girişimcilik ekosistemine sunduğu katkılarla sektöre yön veren Bilişim Vadisi, bu yıl Mobilite Hızlandırma Programı'nın dördüncüsünü Türkiye Mobilite Kümelenmesi çatısı altında gerçekleştirecek.

Son başvuru tarihi 12 Nisan olarak belirlenen programa kayıt yapacak girişimcilere, Türkiye Mobilite Kümelenmesi'ne dahil olan OEM'ler (orjinal ürün üreticisi), tedarikçiler ve diğer üye firmalarla işbirliği gerçekleştirme fırsatı bulacak.

Ayrıca katılımcılara, Bilişim Vadisinin Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarından öncelikli olarak yararlanma, ulusal ve uluslararası yatırım fonlarıyla görüşmeler, Bilişim Vadisi Kuluçka Merkezi ofis desteği, mobilite alanında uzman ulusal ve uluslararası mentörlerden birebir mentörlük ve danışmanlık desteği, sektör lideri ve alanında uzman eğitmenler tarafından ihtiyaca yönelik eğitimler, program kapsamında tecrübe paylaşımı, ülkedeki başarılı girişim örnekleriyle bir araya gelme, program sonunda gerçekleşecek "Demoday" ile yatırımcılarla buluşma gibi imkanlar sunulacak.

Programla ilgili ayrıntılı bilgiye, "bilisimvadisi.com.tr" adresinden ulaşılabilir.

