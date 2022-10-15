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Billur Kalkavan fenomen dizide de rol almış! Bir döneme damgasını vurmuştu

15.10.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Billur Kalkavan gündemde yer alan isimler arasında bulunuyor. Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Kalkavan hayatını kaybetti. Ünlü ismin hayatını kaybettiği haberini yakın arkadaşı Hamdi Alkan’da sosyal medya hesabından doğruladı. Gündem olan ve biyofrasi merak edilen Billur Kalkavan’ın yıllarca önce yayınlanan ve bir döneme damga vuran dizide Tuba Büyüküstün ile rol aldığı ortaya çıktı.

Billur Kalkavan fenomen dizide de rol almış! Bir döneme damgasını vurmuştu

Oynadığı diziler ve filmler gündem olan Billur Kalkavan'ın daha önce Ihlamurlar Altında dizisinde rol aldığı ortaya çıktı. Ihlamurlar Altında dizisi oyuncuları arasında Tuba Büyüküstün, Bülent İnal, Özge Borak, Sinan Tuzcu, İrem Altuğ, Nur Sürer, Zeynep Beşerler gibi isimler yer alıyordu.

Billur Kalkavan katıldığı bir programda dizi hakkında şu cümleleri yer vermişti.
Babamın iflas ettiği zamanı ben bilmiyorum onu annem bilir. Büyük bir zenginin parasız kalması bir fakirin yaşamı gibi değil. ‘Ihlamurlar Altında’ dizisinde bizim aile iflas ediyordu beni Gaziosmanpaşa’da bir gecekonduya koydular.

billur-kalkavan-dizileri

Dedim ki ‘olmaz, mantık dışı’ tamam halk seviyor öyle ajitasyonu ama zenginin iflasını ben çok iyi biliyorum büyük bir yalından küçük bir yalıya taşınırsın. Zengin adam gidip iflas edince Gaziosmanpaşa’da yaşamıyor.
Küçümsediğim için söylemiyorum kimse yanlış anlamasın ama öyle değil o işler. Daha küçültürsün hayatını… O dönem sözümü geçirememiştim ama Gaziosmanpaşa’da da güzel zaman geçirmiştim. Benim hayattaki ana amacım keyif almaktır. Ben her zaman özgürlüğü seçtim, evime haciz de geldi borçlandım da…. Bir sürü hayalim var birçok şey yapak istiyorum.

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Anahtar Kelimeler:
Billur Kalkavan ıhlamurlar altında hamdi kalkavan
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