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BİLSEM kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? BİLSEM ilk kayıt için gerekli belgeler nelerdir?

07.08.2023 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİLSEM kayıtları hakkında araştırmalar hız kazandı. Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri'ne öğrenci almak için uygulanan BİLSEM sınavının sonuçları, 4 Ağustos 2023 tarihinde açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler kayıt tarihlerine çevrildi. Peki, BİLSEM kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? BİLSEM ilk kayıt için gerekli belgeler nelerdir? İşte tüm merak edilenler...

4 Ağustos 2023 tarihinde BİLSEM sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kayıt hakkı kazanan öğrenciler belli oldu. MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından yapılan açıklamaya göre, 07-11 Ağustos 2023 bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınmasının ardından kayıt süreci başlamış olacak. Peki, BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak? BİLSEM ilk kayıt için gerekli belgeler neler? İşte tüm detaylar...

BİLSEM KAYITLARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bilim ve sanat merkezlerine kayıt hakkı kazanan öğrencilerin BİLSEM kayıtları 14-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak. Kayıtlar örgün eğitim kurumlarının bağlı olduğu il/ilçelerin sorumluluk alanında yer alan bilim ve sanat merkezlerinden gerçekleşecek.

Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yapılan değerlendirme sonuçlarına ilişkin itirazlar ise 07-11 Ağustos 2023 tarihleri arasında öğrenci velileri tarafından il millî eğitim müdürlüklerine yapılabilecek.

Depremden etkilenen on ilde, genel zihinsel yetenek alanı bireysel değerlendirme uygulamaları devam ettiğinden söz konusu illerde genel zihinsel yetenek alanına ait sonuçlar 19 Eylül 2023 tarihinde açıklanacak.

bilsem kapak

BİLSEM KAYIT BELGELERİ

1- Kayıt Formu (BİLSEM'den Verilecek)
2- Veli Muvafakat Belgesi (BİLSEM'den Verilecek)
3- 2 Fotoğraf
4- Kimlik Fotokopisi
5- Öğrenci Belgesi (Öğrencinin okulundan alınacaktır.)
6- İkametgah Belgesi
7- Kazandı Belgesi

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BİLSEM

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