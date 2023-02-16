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  4. BİLSEM'den depremzedeler için "yürekleri ısıtan" üretim

BİLSEM'den depremzedeler için "yürekleri ısıtan" üretim

16.02.2023 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı Trabzon Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrenci ve öğretmenleri ile veliler tarafından üretilen 1767 ısı ocağı deprem bölgesine gönderildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bilim ve Sanat Merkezi, deprem bölgesindeki vatandaşların ısıtıcı ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışma başlattı.

Merkezdeki öğrenci ve öğretmenler ile veliler, el birliğiyle ürettikleri 1767 ısı ocağını deprem bölgesine gönderdi.

Metal kutular içinde parafin kaplı kartonlardan yapılan ısı ocakları, ısınma, ısıtma ve aydınlatma amacıyla kullanılıyor.

Üretilen ısı ocakları, ateşle tutuşturulduğunda kolayca yanarken söndürüldüğünde de tekrar kullanılabiliyor.

Kutunun boyutuna göre 3 ila 8 saat arasında ısı ve ışık veren ocakların metal kutuları ise lokanta, hastane ve evlerde kullanılan yiyecek ve içecek atık kutularından üretiliyor.

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