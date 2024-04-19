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BİLSEM'lerde bireysel değerlendirme uygulamaları 27 Mayıs'ta başlayacak

AA AA
19.04.2024 10:53
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Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bireysel değerlendirme uygulamaları, her yetenek alanı için ayrı ayrı gerçekleştirilecek şekilde planlanarak 27 Mayıs'ta başlayacak.

2023-2024 eğitim öğretim yılında BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulamaları, 10 Şubat-14 Nisan tarihleri arasında tamamlandı.

Ön değerlendirme uygulamaları sonucunda yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin bireysel değerlendirme uygulama randevularına ait giriş belgeleri 15 Mayıs'tan itibaren kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alınabilecek.

Bireysel değerlendirme uygulamaları her yetenek alanı için ayrı ayrı gerçekleştirilecek şekilde planlanarak 27 Mayıs'ta başlayacak.

Ayrıca ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 22-26 Nisan'da e-İtiraz üzerinden yapılabilecek.

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